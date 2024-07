Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Schwer verletzt nach Übungsbremsung

Eine Fahrschülerin wurde am Samstagmorgen in Pfedelbach bei einem Unfall verletzt. Die 29-Jährige übte gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer auf einem Motorrad Gefahrenbremsungen. Nachdem sie diese bei niedriger Geschwindigkeit mehrfach gemeistert hatte, wollte die Frau das Zweirad auf knapp 35 km/h beschleunigen und dann erneut eine Vollbremsung ausführen. Leider ging dieser Versuch schief und das Motorrad kippte mitsamt der Fahrschülerin vorne über. Die Frau erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften versorgt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an der Kawasaki blieb mit knapp 300 Euro vergleichsweise gering.

Kupferzell: Unfall verursacht und abgehauen

Nachdem ein Mercedes am Freitag in Kupferzell von einem unbekannten Autofahrer beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Die E-Klasse stand am Vormittag am Fahrbahnrand der Alten Haller Straße, als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug am Mercedes entlangstreifte. Anstatt seiner Personalien hinterließ der Unfallverursacher lediglich gelbe Lackspuren am Außenspiegel des Mercedes. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 4.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Von der Linksabbiegerspur in den Durchgangsverkehr

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein Autofahrer am Samstagmittag maßgeblich an der Entstehung eines Verkehrsunfalls in Künzelsau beteiligt war, sich aber nicht um dessen Folgen kümmerte. Der Fahrer des unbekannten silbergrauen Kleinwagens war gegen 12.30 Uhr zunächst auf der Stuttgarter Straße in Richtung der Künzelsauer Innenstadt unterwegs und ordnete sich an der Kreuzung zur Schillerstraße auf die Linksabbiegerspur ein. Anstatt nach links abzubiegen, zog die unbekannte Person ihr Fahrzeug nach rechts um dann schließlich doch in Richtung Innenstadt weiterzufahren. Um einen Zusammenstoß mit dem die Spur wechselnden Fahrzeug zu verhindern, musste ein 61-Jähriger mit seinem Skoda eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein dahinter in seinem BMW folgender 21-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der unbekannte Kleinwagen wird als neueres Fahrzeug beschrieben. Es war mit zwei Personen besetzt. Auf dem Beifahrersitz saß eine ältere Dame mit weißen Haaren. Zeugen, die Angaben zum silbergrauen Kleinwagen machen können oder den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Freudentaumel im Autokorso

Knapp eine Stunde lang ließen am Samstagabend in Öhringen Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft ihrer Freude freien Lauf. Rund 150 Fahrzeuge fuhren nach dem Abpfiff des Spiels Deutschland gegen Dänemark feiernd durch Öhringen. Der Autokorso wurde gegen 0.15 Uhr aufgelöst.

