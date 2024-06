Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Landkreis Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am 28.06.2024 zwischen 11:30 - 18:10 Uhr kam es in 74172 Neckarsulm, Marktstraße 12, vor dem dortigen Drogeriemarkt zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde hierbei, der auf einer dortigen Parkfläche geparkte PKW, BMW 318I in Schwarz, auf Höhe des vorderen Kennzeichens. Unfallursächlich war vermutlich das Ein- / Ausparken des Unfallverursachers, welcher hierbei mit dem PKW der Geschädigten kollidierte. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizei in Neckarsulm, Tel. 07132 93710, sucht Zeugen, die Angaben zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell