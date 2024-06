Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2024

Heilbronn (ots)

Untereisesheim/Wiesloch: Pkw-Dieb nach Festnahme in Haft

Nachdem in der Nacht von Freitag, den 21.06.2024, auf Samstag, den 22.06.2024, ein Jeep Wrangler in Untereisesheim gestohlen worden war, konnte die Polizei bereits am Sonntag einen Tatverdächtigen festnehmen. Das Fahrzeug war in der Kurze Straße geparkt und soll durch einen oder mehrere bisher unbekannten Täter durch Software-Manipulation geöffnet, gestartet und entwendet worden sein. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte das entwendete Fahrzeug in Wiesloch lokalisiert werden.

Hier wurde am Sonntagmorgen ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, der mit der Übernahme und dem Abtransport des Fahrzeugs, an dem zwischenzeitlich Kennzeichendubletten angebracht worden waren, beauftragt worden und eigens zu diesem Zweck aus Polen angereist sein soll. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird angenommen, dass der festgenommene polnische Staatsangehörige als Mitglied einer professionellen Bande agiert habe, die sich durch arbeitsteiliges Vorgehen zur Entwendung von Pkws zusammengeschlossen hat.

Der Tatverdächtige wurde bereits am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 25-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

