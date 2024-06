Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Moped-Fahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Wie genau es zu dem Sturz eines Moped-Fahrers am Donnerstagabend in Walldürn kam ist nicht sicher, weshalb das Polizeirevier Buchen Zeugen sucht. Die 80 Jahre alte Fahrerin eines VW T-Roc war gegen 18.45 Uhr auf der Hornbacher Straße in Richtung Walldürn unterwegs. Dort überholte sie auf Höhe des Kasernengeländes zwei vor ihr fahrende Pkws. Vor diesen fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Kraftrad, der beim Vorbeifahren des VWs mit diesem kollidierte und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Da unbekannt ist, wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, werden Zeugen, insbesondere die Personen in den überholten Fahrzeugen, gebeten, sich unter der Telefonnummer 6281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Ravenstein: Vorfahrt missachtet und kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen wurde eine Person leicht verletzt. Der 62-jährige Fahrer eines VW Polo war gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 515 von Ballenberg in Richtung Merchingen unterwegs. An der Einmündung nach Erlenbach missachtete ein dort herausfahrender Audi-Lenker die Vorfahrt des 62-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kamen im angrenzenden Feld zum Stehen. Dadurch wurde der 62-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro und die Autos mussten abgeschleppt werden.

