Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: E-Roller-Fahrer bei Unfall verletzt - Fahrer eines weißen SUVs gesucht

Bereits am vergangenen Sonntag ereignete sich in Heilbronn ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Roller-Fahrer verletzt wurde. Gegen 23.40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Dittmarstraße und bog nach links in das Gemingstal ab. Dabei übersah er einen 41-jährigen E-Roller-Fahrer, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrer des weißen SUVs machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Lauffen am Neckar: 86-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Lauffen am Neckar ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 86-jährige Frau schwer verletzt wurde. Gegen 9.15 Uhr rangierte der 89-jährige Fahrer eines Opel im Innenhof eines Weinguts in der Hölderlinstraße. Dabei verwechselte er vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal und überfuhr die Frau. Nach ersten Erkenntnissen wurde die 86-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt. Sie befindet sich derzeit in einem Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Massenbachhausen: Polizei und Rettungskräfte suchen nach vermeintlichem Kind im Teich

Am Donnerstagabend alarmierten zwei Kinder eine Anwohnerin in Massenbachhausen, nachdem sie am sogenannten Ententeich in der Heilbronner Straße einen Badebekleidung und einen Rucksack entdeckt hatten. Gegen 17.15 Uhr begannen Polizei, Feuerwehr und DLRG, das etwa 10x15 Meter große Gewässer sowie die nähere Umgebung intensiv abzusuchen. Trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen konnten keine Hinweise auf eine mögliche ertrunkene Person festgestellt werden. Die Herkunft des Rucksacks und der Bekleidungsgegenstände blieb auch nach Befragung von Zeugen und Anwohnern unklar.

Brackenheim: Einbruch im Waldkindergarten - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Waldkindergarten in Brackenheim ein. Im Innenraum wurden mehrere Schränke durchsucht, jedoch wurden keine Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei Brackenheim bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Informationen zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten in Brackenheim unter der Telefonnummer 07135 6096 zu melden.

Öhringen: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Alkohol und THC

In der Nacht auf Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heilbronner Straße in Öhringen einen E-Scooter-Fahrer. Bei der Kontrolle um circa 2.45 Uhr wurde festgestellt, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters nicht mehr gültig war. Da der Fahrer stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Da der 44-Jährige zudem stark nach Marihuana roch und angab, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell