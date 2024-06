POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht Am Mittwochabend verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schweinsbergstraße in Heilbronn. Gegen 22:15 Uhr hörte die Bewohnerin des Hauses verdächtige Geräusche. Als sie durch lautes Schreien ...

mehr