Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Jugendliche stiehlt Handy - Zeugen gesucht

Ein unbekanntes Mädchen entwendete am Dienstagabend ein iPhone 14 in Tauberbischofsheim. Die Besitzerin des Mobiltelefons saß gegen 18 Uhr im Außenbereich einer Eisdiele am Sonnenplatz. Ein Mädchen kam zu ihr und fragte nach einer Waffel, während sie eine Zeitung über das Handy hielt, was auf dem Tisch lag. Dabei entwendete sie das iPhone und flüchtete in Richtung Grundschule am Schloss. Die Täterin wird als 12 bis 15 Jahre alt, mit langen schwarzen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, beschrieben. Sie sprach gebrochen Deutsch und trug ein Langarm-Oberteil und eine dunkle Hose. Wem ist die beschriebene Person im Bereich Sonnenplatz aufgefallen und wer kann Hinweise zu ihr oder der Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Pkw in Brand gesetzt

Zwei Täter setzten in der Nacht auf Donnerstag einen Pkw mittels Brandspiritus in Lauda-Königshofen-Unterbalbach in Brand. Der Renault stand gegen 1.50 Uhr in der Beethovenstraße, als sich die Personen an dem Wagen zu schaffen machten. Auf bisher unbekannte Weise öffneten sie den Pkw und warfen zwei mit Brandspiritus gefüllte brennende Flaschen ins Fahrzeug. Hierdurch verschmorte der gesamte Innenraum und es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Unbekannten flüchteten daraufhin in Richtung Von-Ballo-Straße / Feuerwehr. Die beiden Personen (Geschlecht unbekannt) werden wie folgt beschrieben: Person 1: stabile Statur, größerer Bauchansatz, etwa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet Person 2: schlank, etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet

Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat oder Personen die gegen 2 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

A81 / Großrinderfeld: Ähnliche Unfälle bei Unwetter

Keinen Verletzten aber rund 62.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis zweier sehr ähnlicher Aquaplaning-Unfälle am Mittwochabend auf der A81 bei Großrinderfeld.

Die 36 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes GLE war gegen 23 Uhr auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen der Landesgrenze Bayern und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim kam sie kurz vor dem Parkplatz "Gerchsheimer Grund" auf regennasser Fahrbahn bei Starkregen von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr sie einen Leitpfosten, mehrere Meter Grünstreifen und prallte hinter der Schutzplanke gegen den Betonsockel einer Notrufsäule. Dabei drehte sich der Pkw und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die drei Insassen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 32.500 Euro. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung teilweise gesperrt werden.

Bei einem weiteren Unfall auf demselben Streckenabschnitt sorgte ein 54-Jähriger für einen Unfall, da er vermutlich ebenfalls auf regennasser Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Der Mann befuhr die Autobahn mit seinem Mercedes GLC gegen 23 Uhr und kam ins Schleudern, wodurch sein Pkw mit der Schutzplanke kollidierte. Anschließend kam er auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Er und seine Familie blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 30.300 Euro und das Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell