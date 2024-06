Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach/Buchen: Autokorsos nach EM-Spielen ohne größere Vorkommnisse

Nach den letzten Gruppenspielen der Fußball Europameisterschaft am Mittwoch bildeten sich nach Abpfiff des zweiten Spiels sowohl in Mosbach als auch in Buchen Autokorsos. In Mosbach waren zunächst, gegen 23.05 Uhr, 20 Fahrzeuge mit Beflaggung unterwegs. Der Korso wuchs im weiteren Verlauf auf circa 80 Autos an und hielt sich an die vorgegebene Korsostrecke im Innenstadtbereich. Zeitgleich trafen sich circa 100 Personen zum Feiern des türkischen Sieges auf dem Messplatz in Neckarelz. Auch hier kam es zu keinen größeren Vorkommnissen. In Buchen bildete sich nach dem zweiten Spiel des Tages ebenfalls ein Autokorso bestehend aus circa 35 Fahrzeugen, welcher sich über die vorgegebene Strecke durch den Innenstadtbereich bewegte. Die Teilnehmer hielten sich an die Vorgaben und Verkehrsregeln. Es kam zu keinen Verkehrsverstößen oder sonstigen Ereignissen.

Höpfingen: Bienenstock beschädigt - Zeugen gesucht Bereits am 20. Juni, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, beschädigte eine bisher unbekannte Person einen Bienenstock in Höpfingen. Das Bienenvolk war im Bereich der Walldürner Straße aufgestellt. Zeugen, die Angaben zum den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Mosbach: Zeugen nach Sachbeschädigung im Schwimmbad gesucht Nachdem Unbekannte am Dienstag die Herrentoilette des Mosbacher Schwimmbads mit diversen Graffiti beschmierten, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr brachten der oder die Täter mit blauer Farbe mehrere Schriftzüge an den Wänden an. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Höpfingen: Messstellenpfosten beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am vergangenen Wochenende in Höpfingen. Zwischen Freitagmorgen, 8 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, machte sich der Unbekannte an einem in der Friedensstraße aufgestellten Messstellenpfosten der Stadtwerke zu schaffen und beschädigte diesen durch gewaltsames Einwirken. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

