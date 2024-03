Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kleinkraftrad geklaut;Zwei Frauen versuchten in Wohnung einzubrechen und Autodiebe stahlen Mercedes Brabus

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kleinkraftrad geklaut - Offenbach/Buchhügel

(cb) Bislang Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 6 Uhr und Sonntag,16 Uhr, ein gesichertes Kleinkraftrad in der Wilhelm-Leuschner-Straße (30er-Hausnummern) geklaut. Zeugen, welche Hinweise zum Diebstahl des Motorrollers (Farbe: rot, weiß sowie blau) der Marke Peugeot geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098 510-0.

2. Zwei Frauen versuchten in Wohnung einzubrechen - Offenbach/Nordend

(cb) "Eine Frau mit dunklen Haaren, ungefähr 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß; sie hatte eine dunkle Sonnenbrille auf und war mit einem beigen Mantel und hellen Schuhen bekleidet. Zudem führte sie eine beige Handtasche mit sich." So lautet die Beschreibung einer der beiden unbekannten Täterinnen, welche am Montag versuchten, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße (260er-Hausnummern) zu öffnen. Sie und ihre etwa 1,70 Meter große Komplizin im Alter von 25 bis 30 Jahren hantierten gegen 16.30 Uhr an der Wohnungstür eines Zeugen mit einer Plastikkarte. Der Bewohner der angegangenen Wohnung bemerkte die Täterinnen, woraufhin diese in unbekannte Richtung flüchteten. Auch die zweite Frau hatte dunkle Haare. Sie war mit einer hellpinken Weste, einem dunkelblauen Rock, einer schwarzen Strumpfhose sowie weißen Schuhen bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Autodiebe stahlen Mercedes Brabus - Rodgau / Jügesheim

(fg) In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Montagnachmittag, 13 Uhr, waren Autodiebe in der Weiskircher Straße zugange und stahlen einen im Bereich der 70er-Hausnummern abgestellten Mercedes X 350 Brabus. Am schwarzen Pick-Up befanden sich OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 32. Die Kriminalpolizei hat den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib des Mercedes geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell