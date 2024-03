Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: In Gartenhütte eingebrochen; Fahrrad geklaut: Hinweise erbeten; Diebe montierten Eingangstor ab: Wer hat Hinweise? und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. In Gartenhütte eingebrochen - Hanau

(cb) Einen Schaden von etwa 300 Euro verursachten Einbrecher, als diese, zwischen Dienstag, 18 Uhr und Samstag, 2 Uhr, gewaltsam eine Gartenhüttentür im Rodenbacher Weg (einstellige Hausnummern) öffneten und anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Aus der Laube entwendeten die Langfinger eine große Musikbox sowie zwei Wasserpfeifen und flüchten dann in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Fahrrad geklaut: Hinweise erbeten - Maintal/ Dörnigheim

(cb) Dreiste Fahrraddiebe knackten am Samstag, gegen 19.30 Uhr, das Schloss eines Mountainbikes, welches am Fahrradständer in der Bahnhofstraße, am dortigen Bahnhof Maintal-Ost, gesichert war. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Diebstahl des schwarzen Rades mit orangefarbenen Reifen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

3. Wer beschädigte den Ford Mondeo? - Nidderau/Ostheim

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen Freitag, 18 Uhr und Sonntag, 16 Uhr, einen in der Schinnergasse (einstellige Hausnummern) geparkten weißen Ford Mondeo. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei in Hanau nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

4. Diebe montierten Eingangstor ab: Wer hat Hinweise? - Schöneck/Kilianstädten

(fg) Ein Drehflügeltor mit einer dazugehörigen Tür haben Unbekannte am Wochenende von einem Grundstück, welches sich am Feldrand in der Windecker Straße in Kilianstädten befindet, gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge montierten die Diebe das Tor fachmännisch ab; sie hinterließen keine Spuren. Offenbar nutzten die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger um das sechs Meter lange Tor abzutransportieren. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17.30 und Sonntagabend, 18 Uhr. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Offenbach, 25.03.2024, Pressestelle, Felix Geis

