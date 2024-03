Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 23.03.2024

Raubüberfall auf Tankstelle - Bad Soden-Salmünster

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat am Freitagabend gegen 22:17 Uhr eine Tankstelle in der Bad Sodener Straße und begab sich zum Kassenbereich. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Kunden anwesend. Unter Vorhalt einer silbernen Schusswaffe forderte der Räuber die Herausgabe von Bargeld. Der 35-jährige Kassierer übergab einen kleinen dreistelligen Betrag, den der Täter in eine mitgeführte Bauchtasche verstaute, um anschließend zu Fuß über die Landstraße 3178 in Richtung Kinzigauen zu flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter unter Einbindung des Polizeihubschraubers verlief bisher ohne Ergebnis. Im Rahmen der Fluchtwegabsuche konnte eine rote Daunenjacke, die der Täterbeschreibung entspricht, in Tatortnähe aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 20-25 Jahre, 175-185 cm, schlanke, sportliche Figur, helle Turnschuhe, Jeans, rote Daunenjacke, dunkle Kappe. Er führte eine dunkle Bauchtasche mit Reißverschluss mit sich und trug bei Tatausführung Einweghandschuhe aus orangefarbenen Gummi. Zeugen, welche sich zur genannten Tatzeit in der Nähe der Tankstelle, als auch im Bereich des Fluchtwegs aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr.: 06181-100-123 in Verbindung zu setzen.

