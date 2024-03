Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Tatverdächtige nach versuchten räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen; Unfall im Einmündungsbereich: Eine Person schwer verletzt; Unfallflucht: Auto touchierte Radler

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Tatverdächtige nach versuchten räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen - Hanau/Steinheim

(jm) Polizeibeamte nahmen am Donnerstag zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren vorläufig fest, nachdem diese zuvor ein Paket aus einem abgestellten Auslieferungsfahrzeug in der Pfaffenbrunnenstraße entwendet haben sollen. Ein Zeuge hatte kurz nach 13 Uhr den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen hielt der Mitteiler einen der beiden mutmaßlichen Täter fest. Hierbei soll sich der Festgehaltene körperlich gewehrt haben. Der Komplize kehrte offenbar zurück. Er soll ebenfalls auf den Mitteiler eingewirkt haben und anschließend geflüchtet sein. Die eingesetzten Beamten nahmen vor Ort den Festgehaltenen sowie unweit des Tatortes den flüchtigen mutmaßlichen Komplizen vorläufig fest. Der Jugendliche und der Heranwachsende mussten unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit zur Dienststelle. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder entlassen. Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Bei dem Vorfall erlitt der Zeuge Verletzungen im Gesicht sowie Abschürfungen an den Händen und sein Mobiltelefon ging zu Bruch. Auf die jungen Männer kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

2. Unfall im Einmündungsbereich: Eine Person schwer verletzt - Hanau

(cb) Auf der Eugen-Kaiser-Straße kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die 22 Jahre alte Fahrerin eines schwarzen BMW wollte, gegen 9.10 Uhr, in die Ramsaystraße nach links einbiegen, während auf der gegenüberliegenden Fahrbahn ein Mercedes Vito im Einmündungsbereich Rückertstraße/Ramsaystraße stoppte um in die Rückertstraße einzufahren. Der BMW Fahrer sah den wartenden Mercedes und setzte seinen Abbiegevorgang fort. Ein weißer Ford Transit überholte das wartende Fahrzeug, obwohl dies dort nicht erlaubt ist. Im Einmündungsbereich der Eugen-Kaiser-Straße/ Ramsaystraße kam es dann zur Kollision von BMW und Ford Transit, bei der der 22-jährige Mann leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 16.000 Euro.

3. Unfallflucht: Auto touchierte Radler - Zeugen gesucht - Bruchköbel

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag in der Straße "Innerer Ring", bei dem ein 14 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Nach ersten Erkenntnissen war der Jugendliche mit seinem Freund zwischen 13.25 und 13.40 Uhr im Bereich der Hausnummer 20 unterwegs, als er nach links in die Martin-Luther-Straße abbiegen wollte. Offenbar bemerkte ein hinter ihm fahrendes Auto den Abbiegevorgang nicht rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte dabei und verletzte sich leicht. Der 45 bis 60 Jahre alte Autofahrer, der eine Brille trug, hielt zunächst an. Im Anschluss einigten sich die beiden Beteiligten, die Polizei zu informieren. Der junge Zweiradfahrer wollte seinen Vater holen, der in unmittelbarer Nähe war. Als der Radler und sein Vater zurückkamen, war der Autofahrer bereits weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Fahrzeug soll zwei Farben gehabt haben; eine davon soll blaugrün gewesen sein. Die Unfallfluchtermittler, die gut jeden zweiten Unfall mit Verletzten aufklären, bitten nun um Hinweise zu dem Mann und seinem Fahrzeug unter der Rufnummer 06183 91155-0.

