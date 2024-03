Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr; Einbrecher klauen Schmuck und Zigaretten und Paketlieferant ins Gesicht geschlagen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr - Langen

(fg) Im Zuge einer Auseinandersetzung in der Straße "Lutherplatz" am Samstagvormittag sucht die Polizei in Langen nach Zeugen. Nach derzeitigen Informationen überquerte ein 31-Jähriger gegen 11.30 Uhr einen dortigen Fußgängerüberweg, als der Fahrer eines Daimler Sebring ein unbeteiligtes Auto im Bereich des Kreisels überholte. Daraufhin kam es aufgrund des Fahrverhaltens zwischen dem 31-Jährigen und dem Chrysler-Lenker zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der Fußgänger mit der flachen Hand gegen das Auto geschlagen haben. Dann stieg der Autofahrer nach Angaben des späteren Geschädigten aus und soll mit seinem Fuß gegen dessen Brust getreten haben. Er habe keine Verletzungen dadurch erlitten. Des Weiteren soll es zu mehreren Beleidigungen gekommen sein. Der Unbekannte war etwa 1,95 Meter groß, hatte kurze sowie dunkle Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine dunkle Jacke und ein dunkles T-Shirt. Die Beifahrerin hatte braune zu einem Zopf gebundene Haare. Sie war mit einer Steppjacke bekleidet. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0.

2. Einbrecher klauen Schmuck und Zigaretten - Dreieich/ Buchschlag

(cb) Einbrecher drangen zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Samstag, 11 Uhr, in der Straße "Im Hegelwald" (einstellige Hausnummern) über die Kellertür in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume im Haus und klauten Schmuck und Zigaretten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Paketzulieferant ins Gesicht geschlagen: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(fg) Ein 23 Jahre alter Paketlieferant wurde am Samstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Frankfurter Straße (90er-Hausnummern) auf dem dortigen Tegut-Parkplatz von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen. Der 23-Jährige habe seinen Wagen nach eigenen Angaben auf einem Behindertenparkplatz abgestellt. Daraufhin sei der Unbekannte auf ihn zugekommen und habe ihn verbal angegangen. Im weiteren Verlauf sei es zu dem Schlag ins Gesicht gekommen, wobei sich der Paketlieferant leichte Verletzungen zuzog. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

Offenbach, 25.03.2024, Pressestelle, Felix Geis

