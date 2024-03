POL Schwaben Nord: Leberkässemmeln entwendet

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (11.03.2024) kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Reichenberger Straße. Gegen 14.30 Uhr teilten Anwohner eine Rauchentwicklung aus der Wohnung mit. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, befanden sich keine Personen in der Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Kochfeld nicht abgeschaltet und ein anderes Gerät daraufgestellt, was zu dem Brand führte. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein ...

