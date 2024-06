Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.06.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr Pkw übersehen

Einen Unfall mit einem noch nicht bezifferten Sachschaden hat ein 52-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Dienstagnachmittag verursacht, als er in Frieda rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Schillerstraße einfuhr. Dabei übersah der Mann einen 67-jährigen Autofahrer aus Weißenborn, der auf der Schillerstraße bevorrechtigt unterwegs war. Die Kollision mit Sachschäden an beiden Autos ereignete sich gegen 16.00 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Im Conrad-Bischoff-Weg in Witzenhausen haben unbekannte Täter bei einem an der Straße abgestellten schwarzen Mercedes Benz S 500 4Matic den rechten Hinterreifen mutwillig beschädigt bzw. zerstochen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag 16.30 Uhr und Dienstag 14.30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Im Bornemannweg in Witzenhausen ist ein geparkter blauer Seat Arosa durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Seat stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes. Beschädigt wurde der vordere linke Kotflügel, der Schaden ist noch nicht beziffert. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Dienstag zwischen 12.50 Uhr und 13.05 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Fahrraddiebstähle; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag ist zwischen 07.05 Uhr und 13.40 Uhr ein dunkelblaues Mountainbike der Marke "Giant" (Modell: Talon) im Wert von 850 Euro geklaut worden. Das Rad war mittels Fahrradschloss gesichert und in Neu-Eichenberg in der Bahnhofstraße am Bahnhof bei dem dortigen Fahrradstellplatz abgestellt. Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich am Dienstag auch in der Nordbahnhofstraße am dortigen Nordbahnhof. Unbekannte Täter klauten hier ein mittels Schloss gesichertes türkisfarbenes Mountainbike der Marke "Specialized" im Wert von 300 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 06.50 Uhr und 22.30 Uhr. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Alkoholisiert in Wohnung eingedrungen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rief ein 57-Jähriger aus Witzenhausen die Polizei um Hilfe, als er um kurz nach 01.00 Uhr in seinem Wohnzimmer eine fremde Person überraschte. Der 57-Jährige war auf seiner Couch eingeschlafen und dann durch die fremde Person aufgewacht, die sich in dem Wohnzimmer aufgehalten hatte. Der 57-Jährige hielt den Mann für einen Einbrecher, rief die Polizei und hielt den Mann bis zu deren Eintreffen fest. Der Fremde, bei dem es sich um einen 44-Jährigen aus Geismar handelte, war alkoholisiert (über 1,8 Promille) und nicht vollständig bekleidet. Nach derzeitigem Stand war der Mann offenbar in dem Haus zu Besuch und hatte sich aufgrund seines alkoholisierten Zustands in der Tür geirrt bzw. sich dann gewaltsam Zutritt zur Wohnung des 57-Jährigen verschafft. Die Beamten der Polizei Witzenhausen nahmen den Mann letztlich aufgrund seines alkoholisierten Zustand in Gewahrsam, der 57-Jährige behält sich vor, den Mann wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung anzuzeigen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell