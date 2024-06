Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.06.2024

Eschwege (ots)

Wäschekorb mit Wäsche und Kabeltrommel geklaut

Gestern zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr stellte eine 85-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf einen mit Wäsche befüllten Wäschekorb sowie eine Kabeltrommel in der Hohlgasse in der Badestadt vor einem Wohnhaus ab. Diesen kurzen Zeitraum nutzten Unbekannte und entwendeten die Gegenstände. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf unter 05652 927943-0.

Fahrzeug rollt gegen Verkehrszeichen

Um kurz nach 14 Uhr parkte gestern eine 40-Jährige aus Eschwege ihren Pkw in Bad Sooden-Allendorf in der Straße Am Brauhaus. Trotz angezogener Handbremse rollte das geparkte Fahrzeug los und touchierte ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden i.H.v. 2.500 EUR.

Unfall mit einer Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten kam es am gestrigen Donnerstag gegen kurz nach 18 Uhr auf der B27 zwischen Albungen und Bad Sooden-Allendorf, als eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf bei Weiden von der K58 auf besagte Bundesstraße in Richtung Göttingen einbiegen wollte. Sie übersah einen aus Richtung Albungen kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw, der von einem 46-Jährigen aus Heiligenstadt gesteuert wurde. Obwohl der Heiligenstädter noch eine Gefahrenbremsung einleitete, kollidierten die Fahrzeuge im genannten Einmündungsbereich. Die 19-jährige Badestädterin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, während der 46-Jährige aus Heiligenstadt unverletzt blieb. Die Fahrbahn musste von der Feuerwehr gereinigt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Sachschaden: 11.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Betrunken auf dem Fahrrad und per Haftbefehl gesucht

Gegen kurz vor 21 Uhr fiel am gestrigen Donnerstag einer Streife der Polizei Eschwege ein Fahrradfahrer auf, der in Bad Sooden-Allendorf die Bahnhofstraße entlangfuhr. Die sehr unsichere Fahrweise ließ den Schluss zu, dass der Fahrer nicht mehr in der Lage war, das Fahrrad sicher zu führen, weshalb sich die Streife zu einer Kontrolle entschloss. Nachdem der Atemalkoholtest einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit ergab, stellte sich bei der Personalienüberprüfung heraus, dass zudem noch ein offener Haftbefehl gegen den 35-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf vorlag. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle sistiert und eine Blutentnahme durchgeführt.

Wildunfall

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am heutigen Freitag um kurz nach 1 Uhr die L3241 aus Richtung Abterode in Richtung Eschwege. Kurz hinter der Abfahrt nach Weidenhausen kreuzte ein Dachs die Straße und es kam Zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Das Tier erlag wenige Meter vom Unfallort entfernt seinen Verletzungen.

Weitere Trunkenheitsfahrt

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard wurde heute Morgen gegen 02:30 Uhr in Schwebda kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er zuvor Alkohol getrunken hatte, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Eine Blutentnahme und ein entsprechendes Verfahren folgten.

Polizei Sontra

An Zaunpfosten hängen geblieben

An einem Zaunpfosten blieb ein 55-Jähriger Fahrer eines Linienbusses hängen, als er gestern gegen 12:45 Uhr mit dem Bus durch Nesselröden fuhr. Er meldete dem betroffenen Grundstücksbesitzer und der Polizei umgehend den Schaden, der zusammen mit dem Schaden am Bus mit ca. 3.800 EUR beziffert wird.

Berauscht in Sontra unterwegs

In Sontra in der Göttinger Straße wurde eine Streife der zuständigen Polizeistation gestern um kurz nach 21 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, der von einem 28-Jährigen aus Cornberg geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen und THC stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Geld entwendet

Zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr des gestrigen Donnerstags entwendeten Unbekannte eine Geldkassette mit 2.500 EUR Bargeld aus dem Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Eschenbornrasen in Witzenhausen. Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Werra-Meißner unter 05651 925-0.

Wildunfall

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr heute um 01:45 Uhr die L 3464 aus Richtung Witzenhausen in Richtung Wendershausen. Als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn kreuzte, kam es zum Unfall, bei dem Sachschaden i.H.v. 1.000 EUR entstand. Der Dachs wurde schwer verletzt und durch die eingesetzte Streife unter Einsatz der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst.

