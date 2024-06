Polizei Eschwege

POL-ESW: -Folgemeldung zum Brand in Seniorenwohnheim in BSA- 85-jährige Bewohnerin an den Folgen einer Rauchgasintoxikation im Krankenhaus verstorben

Eschwege (ots)

Der Brand in einer Seniorenwohnanlage in Bad Sooden-Allendorf am frühen Montagabend hat in der Folge nun traurigerweise doch ein weiteres Todesopfer gefordert. Wie die Kripo in Eschwege mitteilt, ist jetzt eine 85-jährige Bewohnerin an den Folgen einer Rauchgasintoxikation gestorben.

An dem Abend selbst war eine 84-jährige Bewohnerin, in deren Zimmer der Brand ausgebrochen war, tragischerweise ums Leben gekommen. Weitere Bewohner des betroffenen Gebäudekomplexes und auch das dort aufenthältliche Pflegepersonal konnten durch Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus dem Gebäude evakuiert werden. Insgesamt 11 Personen wurden am Montagabend zur weiteren ärztlichen Versorgung insbesondere im Hinblick auf schädliche Rauchgasintoxikationen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

(s. auch PM vom 11.06.2024, 09.09 Uhr)

Im Rahmen ihrer weiteren Ermittlungen erhielt die Eschweger Kriminalpolizei nun die Mitteilung über ein weiteres Todesopfer des Brandgeschehens. Demnach ist eine 85-jährige Seniorin am gestrigen Mittwoch im Krankenhaus in Folge einer am Montagabend erlittenen Rauchgasintoxikation verstorben. Es handelt sich hierbei um die Seniorin, die an dem Abend von Rettungskräften aus einem Aufzug befreit und reanimiert werden musste, da sie das Bewusstsein verloren hatte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

