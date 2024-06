POL-ESW: Pressebericht vom 13.06.24 (2)

Polizei Eschwege

Trickdiebstahl

Angezeigt wurde noch der Diebstahl eines Portmonees, dass einem 66-Jährigen aus Eschwege aus dessen Rucksack entwendet wurde. Nach seinen Angaben war er am 10.06.24, gegen 23:00 Uhr, zu Fuß in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege unterwegs. Dabei trug er seinen Rucksack über der Schulter. Nach seinen Ausführungen wurde ihm dabei von einem Unbekannten das Portmonee aus dem Rucksack entwendet. Diesen Unbekannten konnte der Geschädigte als jungen schlanken Mann (ca. 20 Jahre und 175 cm groß) beschreiben. Dieser soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Im Portmonee befanden sich neben Bargeld noch diverse Ausweisdokumente. Der Schaden wird mit ca. 180 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Gegen Laterne gefahren

Um 17:49 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 25-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw das Tankstellengelände in der Soodener Straße in Eltmannshausen. Beim Ausparken beschädigte er mit dem Auto eine Straßenlaterne, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

