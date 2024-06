POL-ESW: Mehrere Geldbörsendiebstähle angezeigt; Tatörtlichkeiten in bzw. bei verschiedenen Lebensmittelmärkten im Werra-Meißner-Kreis; Polizei gibt Tipps

Polizei Eschwege

Bei verschiedenen Lebensmittelmärkten im Werra-Meißner-Kreis kam es gestern und heute zu verschiedentlich gelagerten Geldbörsendiebstählen, die in der Folge von den jeweiligen Geschädigten zur Anzeige gebracht wurden. Die Polizei erhofft sich Hinweise in den einzelnen Fällen und gibt Tipps hinsichtlich des Phänomens "Geldbörsendiebstahl".

(1) In Sontra ist ein dort wohnhafter 64-jähriger Kunde nach seinem Einkauf im dortigen Lidl-Markt (Straße Niedertor) bestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag gegen 16.00 Uhr. Der Mann hatte zuvor eingekauft, die Geldbörse dann in die Hosentasche gesteckt und seine Einkäufe im Auto auf dem Parkplatz verstaut. Dann brachte der Mann den Einkaufswagen zurück und fuhr nach Hause, wo er das Fehlen des Geldbeutels bemerkte. Der Stehlschaden wird mit insgesamt 100 Euro angegeben, darunter Bargeld, Führerschein, Personalausweis und Krankenkassenklarte. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

(2) Am Mittwoch ist gegen 11.00 Uhr in Bad Sooden-Allendorf einer 72-jährigen Damen aus BSA das Portemonnaie aus der Handtasche geklaut worden, welche die Dame während ihres Einkaufs im Aldi-Markt (Werrastraße) kurzzeitig unbeaufsichtigt ließ. Geklaut wurden hier Bargeld, Kreditkarten und Ausweisdokumente. Der Stehlwert liegt bei insgesamt 150 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

(3) Im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege ist eine 73-Jährige aus Schimberg Opfer eines Diebstahls geworden. Die Dame ließ bei ihrem Einkauf am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr ihr Portemonnaie kurzzeitig unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen, von wo aus es sich unbekannte Täter mit diversem Inhalt aneignen konnten. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

(4) Ebenfalls Opfer eines Diebstahls wurde auch ein 70-jähriger Mann aus Neu-Eichenberg, der am heutigen Mittwoch gegen 12.15 Uhr im Lidl-Markt in Witzenhausen (Laubenweg) bestohlen wurde. Dem Mann wurde im Bereich des Obst-/Gemüsesortiments offenbar im Vorbeigehen die Geldbörse unbemerkt aus der Jackentasche geklaut. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Tipps zu Geldbörsendiebstählen:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-PINs/TANs von Kredit-/Scheckkarten gehören nicht in die Geldbörse.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

