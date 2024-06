Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.06.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Schild touchiert

Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Altenburger Land rangierte gestern um kurz nach 19 Uhr im Bereich der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf und touchierte dabei ein Verkehrszeichen, wodurch ein Schaden an dem Schild von 50 EUR entstand. Der Fahrer wandte sich an die Polizei, die den Kontakt zur geschädigten Stadt Bad Sooden-Allendorf herstellte und so die Schadensregulierung gewährleistete.

Wildunfälle

Mit einem Fuchs kollidierte am Dienstag gegen 12:40 Uhr ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Karlsruhe, als er mit seinem Fahrzeug die B249 von Wanfried nach Frieda fuhr. Der Fuchs lief nach dem Zusammenstoß weiter, am Fahrzeug des 28-Jährigen entstand Sachschaden i.H.v. 1.000 EUR.

Auf der L 3243 zwischen Vierbach und Germerode und ist am frühen Mittwochmorgen um kurz vor 05:00 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einem Reh kollidiert. Das Tier verendete nach dem Aufprall noch am Unfallort. Der Schaden wird mit 3.000 Euro angegeben.

Polizei Sontra

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Wie erst gestern bei der Polizei in Sontra angezeigt wurde, haben unbekannte Täter letzte Woche, zwischen Dienstag (04.06.2024) 22:00 Uhr und Mittwoch (05.06.2024) 06:00 Uhr, bei einem grauen Pkw VW Golf die Radmuttern des linken Vorderrads gelockert, die sich daraufhin während der Fahrt lösten. Der dabei entstandene Sachschaden wird mit 400 Euro angegeben. Der Pkw war zur Tatzeit in Netra in der Straße "Am Kalkofen" auf der Straße abgestellt. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653 9766-0.

Polizei Witzenhausen

Von Sonne geblendet

Am gestrigen Dienstag gegen kurz vor 11:00 Uhr befuhr ein 73-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die Kasseler Landstraße aus Richtung der Witzenhäuser Innenstadt in Richtung Hundelshausen. Von der Sonne geblendet übersah er ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug einer 64-Jährigen aus Witzenhausen und stieß mit voller Wucht dagegen. Verletzt wurde niemand, Sachschaden 11.000 EUR.

Pressestelle Polizeidirektion Werra-Meißner - PHK Loll

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell