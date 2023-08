POL-LWL: Verkehrseinschränkungen am Samstag in Grabow

Friedrichsruhe (ots) - Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am späten Mittwochnachmittag in Friedrichsruhe zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:40 Uhr auf der B 321 an der Einmündung nach Goldenbow. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass vermutlich ein Vorfahrtsfehler Auslöser des Zusammenpralls beider Fahrzeuge war. Dabei wurden ein 72-jähriger Autofahrer und ...

mehr