LPI-EF: Ortsschilder getauscht

Kölleda (ots) - Am Sonnabend führte die Polizei Sömmerda in Kölleda, Backleber Tor eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei passierten innerhalb einer Stunde sieben Fahrzeuge die Kontrollstelle, welche bei erlaubten 50 km/h teils erheblich zu schnell waren. Spitzenreiter war eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw. Sie wurde mit 30 km/hh Geschwindigkeitsüberschreitung eingemessen und erwartet nun ein Bussgeld von 170- EUR. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

