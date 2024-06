Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.06.2024

Eschwege (ots)

Brand einer Gartenhütte

Gegen 14:20 Uhr kam es am gestrigen Montag in Bad Sooden-Allendorf in der Verlängerung der Rothesteinstraße auf einem Gartengrundstück nähe der "Wilhelms-Höhe" zu einem Brand einer Gartenhütte. Verletzt wurde dabei niemand. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt bei einem Aggregat ausgegangen, das wenige Momente vor dem Ausbruch des Feuers noch genutzt und nach der Nutzung in die Gartenhütte gestellt wurde. Die eingesetzten Feuerwehren aus der Kernstadt sowie den Stadtteilen Kleinvach und Oberrieden brachten das Feuer unter Kontrolle und verhinderten das Übergreifen auf einen weiteren Schuppen. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Ein Zusammenhang zu dem Brand im nahegelegenen Seniorenwohnheim (wir berichteten) besteht nicht.

Unfall zwischen Radlader und Pkw

In der Eschweger Brückenstraße stieß um kurz nach 17 Uhr am gestrigen Montag ein Radlader, der von einem 28-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gesteuert wurde, mit dem Pkw einer 70-Jährigen aus Witzenhausen zusammen, da der Fahrer des Radladers zuvor den Pkw beim Einbiegen in die Brückenstraße übersah. Zwei in dem Pkw mitfahrende 12- und 13-jährige Mädchen wurden dabei leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Unfall mit geparktem Pkw

Um 08:50 Uhr am heutigen Dienstag fuhr ein 73-Jähriger aus Bad Hersfeld in Eschwege in der Boyneburger Straße beim Einparken mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw eines 34-Jährigen aus Eschwege. Dabei entstand Sachschaden i.H.v. 4.000 EUR. Die Polizei konnte den 34-Jährigen ermitteln und zur Unfallstelle bitten, wodurch die Schadensregulierung erfolgen kann.

Polizei Hessisch-Lichtenau

Von Straße abgekommen und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde gestern Abend um 20:14 Uhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf auf der B451 zwischen Großalmerode und Witzenhausen. Kurz vor der Einmündung zur L3238 kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und gegen einen Baum und kam schließlich hinter der Leitplanke an einer stark abfallenden Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr unter Einsatz einer Rettungsschere schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden am Pkw (Totalschaden) und an der Leitplanke ca. 37.000 EUR.

Wildunfall

Ebenfalls um kurz nach 20 Uhr befuhr ein 47-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem PKW die L3238 von Trubenhausen in Richtung Uengsterode, als plötzlich ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden i.H.v. 100 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Am gestrigen Montagvormittag um 07:55 Uhr hatte eine 51-Jährige aus Witzenhausen ihren Pkw auf dem tegut-Parkplatz in Witzenhausen (An der Bohlenbrücke) geparkt. Als sie um 13:55 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinterließ eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin bzw. ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit ihrem bzw. seinem Fahrzeug einen Schaden i.H.v. 750 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0.

