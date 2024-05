Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bankkarte geklaut und Geld abgehoben

Steinbach-Hallenberg (ots)

Eine 74-Jährige kaufte Montagmittag gegen 11:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Steinbach-Hallenberg ein. Dort sprach sie ein bislang unbekannter Mann an und lenkte sie ab, während ein zweiter in ihre Handtasche griff und ihren Geldbeutel entwendete. Anschließend flüchteten die beiden nichtdeutschen Tatverdächtigen zu Fuß aus dem Markt. Ein Zeuge beobachtete die Männer später, als sie mit einem blauen Audi A4 zur Bank fuhren. Sie hoben dort unberechtigt einen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto der 74-Jährigen ab. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0135355/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Bitte lassen Sie Ihre Wertsachen während des Einkaufs nicht unbeaufsichtigt. Tragen Sie diese, wenn möglich, nah am Körper. Sollten Sie den Verlust oder Diebstahl Ihrer Bankkarte bemerken, kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, um unberechtigte Geldabhebungen zu verhindern und zeigen Sie den Sachverhalt bei der Polizei an.

