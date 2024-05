Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Elektrofachmarkt

Meiningen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 03:00 Uhr, bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Elektrofachmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen ein. Die Einbrecher entwendeten Elektronikartikel in noch unbekanntem Umfang und Wert und flüchteten anschließend unbemerkt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0135062/2024 bei der Polizei zu melden.

