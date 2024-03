Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto-Diebstahl- Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag wurde im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 21:45 Uhr auf einem "Park and Ride" Parkplatz am Hauptbahnhof ein Auto entwendet. Es handelt es sich um einen weißen VW Golf mit Recklinghäuser Kennzeichen. Weitere Merkmale am Auto sind ein Aufrieb und ein Schaden am Scheinwerfergehäuse vorne links.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell