POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenkirchen (ots) - Am Freitag, 24.11.2023, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer die Rathausstraße, aus Richtung Siegener Straße kommend. An der Kreuzung Rathausstraße/Frankfurter Straße/Quengelstraße bog er nach links, in die Frankfurter Straße ein. Hierbei kollidierte er ...

mehr