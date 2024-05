LPI-SHL: Unfall bei gefährlichem Überholmanöver

Themar (ots) - Eine 46-jährige Ford-Fahrerin befuhr Montagmittag die Leninstraße in Themar in Richtung Henfstädt. An einer Ampel musste sie halten, was der hinter ihr fahrende Autofahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Doch anstatt sich um den Unfallschaden und die Regulierung zu kümmern, fuhr der Mann einfach weiter. Die Frau merkte sich jedoch das Kennzeichen und übergab es der Polizei. Diese ermittelten den Fahrer, der sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom ...

