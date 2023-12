Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandstiftung

Roßleben-Wiehe (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Lessingstraße Müll in Brand gesetzt, der in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus lagerte. Das Haus steht bereits seit 15 Jahren leer und ist marode. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wer Angaben zum Tathergang und Tätern machen kann, kann sich an die Polizei in Artern oder Sondershausen wenden.

