Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsalarm in Supermarkt

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht lösten Unbekannte den Einbruchsalarm eines Supermarktes in der Wilhelm-Raabe-Straße aus. Ob etwas entwendet wurde, muss nun geklärt werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Erst am Mittwoch, 27. Dezember, wurde an dem Markt ein Einbruchsversuch festgestellt (siehe Pressemeldung vom 27.12.2023, 14:56 Uhr) Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0338093

