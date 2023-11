POL-EU: Diebstahl von Baustelle

Schleiden (ots) - Am Montag, den 20. November, wurde gegen 14.44 Uhr ein 41-jähriger aus Schleiden in der Straße Am Plan angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Mann drei Haftbefehle (Diebstahl mit Waffen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Betrug) vorlagen. Der Mann wurde festgenommen und der Justizvollzugsanstalt Rheinbach zugeführt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

