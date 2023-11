POL-EU: Mann wurde mit drei Haftbefehlen gesucht

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Am gestrigen Montag (20. November), beabsichtigte ein 58-jähriger Mitarbeiter einer Sanitärfirma gegen 13.17 Uhr eine Heizungsanlage einer Kfz-Werkstatt in der Phönixstraße in Euskirchen-Stotzheim zu überprüfen. Dazu stieg er auf eine Leiter und kletterte ca. fünf Meter in die Höhe. Hierbei rutschte die Leiter unter dem Mann weg, sodass dieser zu Boden fiel. Der Mann wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr