Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 44-Jähriger bricht Schließfach in Supermarkt auf

Kall (ots)

Am Freitag (17. November) begab sich eine 67-Jährige aus Kall in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Kall und schloss in einem dortigen Schließfach ihre Handtasche samt Geldbörse sowie ihr Handy ein.

Als die Frau zum Schließfach zurückkehrte, stellte sie das geöffnete Schließfach und das Fehlen ihrer Handtasche sowie von ihrem Handy fest.

Auf der Videoüberwachung vom Supermarkt wurde festgestellt, dass eine männliche Person gegen 13.37 Uhr mit Gewalt das Schließfach aufgebrochen und die Handtasche samt Geldbörse und Handy entwendete.

Der Mann konnte im Rahmen einer Fahndung auf der Kölner Straße in Kall angetroffen und kontrolliert werden.

Das Diebesgut hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 44-Jährigen aus Hamburg.

Zwischenzeitlich hatte der 44-Jährige bereits die entwendeten Bankkarte in diversen Geschäften in Kall eingesetzt und Einkäufe im Wert von circa hundert Euro getätigt.

Unter anderem hatte er in einer Pizzeria mehrere Pizzen im Wert von 80 Euro gekauft.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige bezüglich des besonders schweren Falls des Diebstahls und aufgrund des Computerbetruges.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell