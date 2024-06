Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.06.2024

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Ein geringer Schaden im 2-stelligen Bereich entstand bei einem Wildunfall auf der B 452 am Montagmorgen. Gegen 07.38 Uhr erfasste ein 62-jähriger Autofahrer aus Alheim in Fahrtrichtung Reichensachsen ein Reh, welches nach dem Aufprall verendete. Nachgemeldet wird außerdem ein Wildunfall vom Freitag 05.30 Uhr, wo eine 25-jährige Autofahrerin aus Sontra mit einem Reh kollidierte. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße L 3249 zwischen Eltmannsee und Gehau. Das Tier verschwand nach dem Aufprall vom Unfallort, der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Polizei Witzenhausen

Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab; Schaden 3300 Euro

Auf der Landesstraße L 3238 ist eine 24-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen am Sonntagmittag ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Pkw verunfallt. Die junge Frau befuhr gegen 14.00 Uhr die Landstraße von Gertenbach in Richtung Hübenthal, geriet dann in einer Linkskurve laut Unfallbericht aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Die Schäden liegen bei 3000 Euro (Pkw) und 300 Euro (Leitpfosten).

Zusammenstoß beim Überholen

Auf der B 27 zwischen Witzenhausen und Oberrieden hat am Sonntag um 15.22 Uhr ein 62-jähriger Autofahrer aus Sonnenstein (LK Eichsfeld) einen 51-jährigen Autofahrer aus Meinhard in Fahrtrichtung Eschwege überholt. Der 51-Jährige hatte dies jedoch zu spät bemerkt, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam, als der Meinharder ebenfalls zum Überholen ausscheren wollte. An beiden Autos entstanden Schäden, die aber noch nicht abschließend beziffert sind.

Auto aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Bahnhofstraße in Neu-Eichenberg auf dem Parkplatz des Bahnhofs einen geparkten grauen Ford C-Max aufgebrochen. Festgestellt wurde der Schaden am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr, die Tat kann allerdings bis Anfang Juni zurückliegen. Der Stehlschaden liegt bei 30 Euro, u.a. ließen die Diebe ein Taschenmesser, Feuerzeug, Zigaretten und einen geringen Geldbetrag mitgehen. Der entstandene Sachschaden wird mit 300 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Autofahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt; Schaden 5000 Euro

Am Samstagmorgen hat eine 75-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen leichte Verletzungen davongetragen, als sie mit ihrem Auto von Wendershausen in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Gegen 09.45 Uhr kam die Frau auf der Landstraße L 3464 in einer scharfen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Auto ins Rutschen und prallte letztlich gegen eine im dortigen Bereich befindliche Felswand. Die Frau erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, die durch einen verständigten Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Der Wagen der Frau mit 5000 Euro Schaden musste später abgeschleppt werden.

