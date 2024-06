Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.06.2024

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Marktplatz in Bad Sooden-Allendorf hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten blauen Mercedes Benz GLE 250 D4 Matic beschädigt. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht geparkt, an der hinteren linken Stoßstange stellte die Besitzerin später einen frischen Lackschaden fest, der auf 650 Euro taxiert wurde. Der Unfall geschah am Montag zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Missbrauch von Notrufeinrichtungen; Beleidigung

Die Polizei in Eschwege hat in der Nacht von Montag auf Dienstag strafrechtliche Ermittlungen wegen Missbrauch von Notrufeinrichtungen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln sowie Beleidigung aufgenommen. Demnach ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden mehrfach missbräuchlich die Notrufleitung zur Polizei gewählt worden. In den Gesprächen kam es dann ggü. einer Beamtin jeweils zu massiven Beleidigungen seitens des männlichen Anrufers. Wie die weiteren Ermittlungen dann ergaben, wurden die Anrufe offenbar von einem Anschluss in Meinhard getätigt. Die Ermittlungen richten sich in dem Fall auch gegen einen in Meinhard wohnhaften 28-Jährigen, der sich nun für die Anrufe und besagte Delikte verantworten muss.

Parkrempler

Ein aus Portugal stammender 36-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw ist beim Rangieren in eine Parklücke auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Bad Sooden-Allendorf mit einem geparkten Pkw kollidiert. Während das Verursacherfahrzeug dabei selbst offenbar ohne Schaden blieb, entstand an einem weißen Seat ein Schaden am linken Außenspiegel in Höhe von 1000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.10 Uhr.

Mountainbike geklaut; Polizei sucht Zeugen

In Wanfried-Altenburschla haben unbekannte Täter ein neongelbes Mountainbike der Marke Haibike (Modell: SEET HardSeven 3.0) im Wert von 500 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag 22.00 Uhr und Samstag 06.30 Uhr in der Wanfrieder Straße, wo das Rad auf dem Hof eines Privatgrundstücks abgestellt war. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

