Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Einladung zum Operation Roadpol Speedmarathon 2024 am 19.04.2024

Schleifreisen (ots)

Am 19.04.2024 findet im Rahmen der Operation Roadpol der Speedmarathon auf Thüringer Autobahnen statt. Hierzu lädt die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen Presse- und Medienvertreter jeglicher Art recht herzlich an die Kontrollstelle auf dem Parkplatz Tümmelsberg, A4 in Fahrtrichtung Dresden ein. Sie bekommen die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei zu erhalten, sowie den Beamten bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr wird sowohl der Leiter der Technischen Verkehrsüberwachung als auch die Pressesprecherin der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen vor Ort sein, sodass Sie in diesem Zeitraum jegliche Fragen rund um die Themen Verkehrsüberwachung und Thüringer Autobahnen stellen können. Bitte melden Sie sich bis 17.04.2024 schriftlich unter der Mail-Adresse pressestelle.api@polizei.thueringen.de an.

