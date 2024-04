Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit 145 km/h durch die Baustelle

A4 Höhe Ronneburg (ots)

Am vergangenen Dienstag konnten die Beamten der technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei erneut einen Raser auf der A4 stoppen. Der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die A4 in Fahrtrichtung Dresden. Im Baustellenbereich zwischen Ronneburg und Schmölln war er bei erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h unterwegs. Schon am Baustelleneingang fiel der 46-Jährige mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit auf. Die Beamten setzten sich mit ihrem Videomessfahrzeug hinter den Raser, sodass die Geschwindigkeiten aufgezeichnet werden konnten. Nun können ihm zwei Geschwindigkeitsverstöße mit 62 km/h und 65 km/h Überschreitung nachgewiesen werden. Aufgrund dessen erwartet den Deutschen eine Geldbuße in Höhe von 1500 Euro, sowie zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

