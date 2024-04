API-TH: Polizei sucht Zeugen - Türen von Radlader gestohlen

Schleifreisen (ots) - Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Schleiz der BAB 9 in Richtung Berlin ein Verkehrsunfall. Der 50-jährige BMW-Fahrer aus Niedersachsen, der auf der mittleren Fahrspur fuhr, konnte dem von links wechselnden Tier nicht mehr ausweichen. Er meldete bereits über Notruf, dass es sich wahrscheinlich um einen Wolf gehandelt haben könnte. Beim Eintreffen der aufnehmenden Polizeibeamten der Autobahnpolizei bestätigte sich ...

