Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2024

Heilbronn (ots)

Mosbach/Osterburken: Mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen

Einen großen Ermittlungserfolg konnten die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mosbach und des Polizeipostens Adelsheim am frühen Mittwochmorgen nach der Festnahme eines 48-Jährigen in Osterburken verzeichnen. Dem Mann wird vorgeworfen, seit dem 10. Mai 2024 für mindestens elf Einbrüche und Einbruchsversuche im Neckar-Odenwald-Kreis und in Wiesloch verantwortlich zu sein. Außerdem wird ihm ein Diebstahlsdelikt in Löwenstein zur Last gelegt. Unter anderem werden dem Tatverdächtigen drei Einbrüche in das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5778867, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5784421) , ein Einbruch in eine Lackiererei (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5788768) und ein Einbruch in eine Mosbacher Firma in der Anton-Gmeinder-Straße vorgeworfen. Bei seinen Taten hatte der mutmaßliche Einbrecher einen Gesamtschaden von rund 25.000 Euro hinterlassen.

Durch akribische und umfangreiche Ermittlungen der Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn sowie der an den Tatorten gesicherten Spuren gelang es, dem 48-Jährigen auf die Spur zu kommen und Verbindungen zwischen den einzelnen Taten herzustellen. "Ich freue mich sehr über die Aufklärung dieser Serie von Eigentumsdelikten durch meine Kolleginnen und Kollegen in Mosbach und Adelsheim. Sie haben durch ihren unermüdlichen Einsatz und der damit verbundenen Aufklärung von zahlreichen Straftaten für die Sicherheit der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis gesorgt und gezeigt, dass wir nicht nur in Sachen Europameisterschaft am Ball bleiben," so der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Heilbronn, Frank Spitzmüller. Auch Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Florian Kienle zeigt sich erfreut über diesen Erfolg: "Der durch intensive Ermittlungsmaßnahmen erreichte Fahndungserfolg belegt wieder einmal die Schlagkraft unserer Strafverfolgungsorgane. Die Staatsanwaltschaft Mosbach bedankt sich ausdrücklich bei ihren polizeilichen Ermittlungspersonen für die tatkräftige Umsetzung ihrer Ermittlungsmaßnahmen und die stets enge Abstimmung. Freilich richte ich aber auch ein großes Kompliment an "meine" Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für die hervorragend geleistete Arbeit. Der Fahndungserfolg zeigt zudem, dass eine moderne Strafverfolgung darauf angewiesen ist, hinsichtlich ihrer Ermittlungsbefugnisse mit den technischen Neuerungen stets Schritt zu halten. Die Bevölkerung in unserem Bezirk darf darauf vertrauen, dass ihre Sicherheit und die Aufklärung von Straftaten zu ihrem Nachteil für uns oberste Priorität genießt.".

Der zum Teil geständige Tatverdächtige wurde am Mittag des 27. Juni 2024 einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten und bereits im Vorfeld erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Daher wurde der 48-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell