Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Am Mittwochabend verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schweinsbergstraße in Heilbronn. Gegen 22:15 Uhr hörte die Bewohnerin des Hauses verdächtige Geräusche. Als sie durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Heilbronn bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 74900 zu melden.

Ilsfeld: Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, dem 14.06.2024, und Mittwoch, dem 19.06.2024, wurde in Ilsfeld ein geparkter VW von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Das Fahrzeug stand im Ansbachweg und wurde rundherum beschädigt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heilbronn bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Erfolgreiches Türkei-Spiel führt zu Autokorso

Am Mittwochabend feierten zahlreiche Fans den Sieg der türkischen Fußballnationalmannschaft gegen Tschechien mit einem großen Autokorso in der Heilbronner Innenstadt. Nach dem siegreichen Spiel versammelten sich ab 23 Uhr bis zu 1.000 Fahrzeuge im Zentrum von Heilbronn. Die Teilnehmer des Autokorsos verhielten sich insgesamt kooperativ und zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Nicht ganz so kooperativ verhielten sich allerdings etwa 400 Fans, die zu Fuß in der Innenstadt unterwegs waren. Diese reagierten nur zögerlich auf die Aufforderungen der Polizei, die Fahrbahn für den Verkehr zu räumen. Gegen 0.30 wurde ein Streifenwagen, welcher sich auf einer Einsatzfahrt auf der Mannheimer Straße befand durch die Menschenmenge kurzzeitig an der Weiterfahrt gehindert. Trotz Blaulicht und Martinshorn ermöglichten die 200 bis 300 Personen, die auf beiden Fahrbahnen in Richtung Europaplatz liefen, erst nach circa einer Minute die Weiterfahrt. Einige "Fans" rüttelten sogar für wenige Sekunden am Fahrzeug. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Nötigung wurde eingeleitet. Der Polizeieinsatz dauerte bis circa 1:30 Uhr an.

Heilbronn: Vereinzelte Autokorsos nach EM-Spielen der Ukraine und Rumänien

Nach den gestrigen EM-Spielen der Mannschaften von Ukraine und Rumänien kam es ab etwa 20 Uhr im Innenstadtbereich von Heilbronn vereinzelt zu hupenden Fahrzeugen. Einige dieser Fahrzeuge schlossen sich zu kleineren Korsos zusammen. Insgesamt waren etwa 200 Fahrzeuge der verschiedenen Fanlager unterwegs. Die Verkehrsteilnehmer verhielten sich hierbei stets kooperativ und folgten den Anweisungen der Polizeibeamten. Ab circa 21.45 Uhr war der Autokorso beendet.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht Zeugen eines Einbruchs in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hugo-Rümmelin-Straße. Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ein. Zuvor gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. In der Wohnung durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unwetter führt zu zahlreichen Schäden

Glücklicherweise ohne Personenschaden kam nach bisherigen Erkenntnissen der Stadt- und Landkreis Heilbronn bei den Unwettern am Mittwochabend davon. In zahlreichen Gemeinden waren Polizei und Rettungskräfte jedoch im Dauereinsatz. So liefen zum Beispiel in Brackenheim-Hausen aufgrund des Starkregens einige Keller voller Wasser. Auf der Kreisstraße zwischen Massenbachhausen und Gemmingen fiel ein Ast auf einen fahrenden Pkw. Auf der Landesstraße 1110 fiel kurz vor der Ortseinfahrt Eppingen-Richen ein Baum auf die Fahrbahn. Auch die Feuerwehr der Stadt Heilbronn hatte zahlreiche witterungsbedingte Einsätze zu verbuchen. So beschädigte zum Beispiel ein herabfallender Ast eine Oberleitung der Stadtbahn in der Nähe des Bildungscampus. Die Bundesstraße 39 musste bei Frankenbach aufgrund eines abgerutschten Hangs kurzzeitig gesperrt werden. In der Innenstadt sowie in den Stadtteilen Biberach und Frankenbach mussten zahlreiche Keller ausgepumpt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

