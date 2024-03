POL-REK: 240306-1: Zwei Verkehrsteilnehmende bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots) - Kriminalbeamte suchen Zeugen Unbekannte haben am Wochenende Blumenkübel von mehreren Gräbern eines Friedhofs in Quadrath-Ichendorf entwendet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen und Betroffene, deren Gräber von den Tätern beschädigt wurden. In der Zeit von Freitagmittag (1. März, 13 Uhr) und Montagmorgen (4. März, 10.30 Uhr) sollen sich Unbekannte auf das Friedhofsgelände an ...

mehr