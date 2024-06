Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Fronscheibe eingeschlagen und Auto zerkratzt

Ein bisher Unbekannter beschädigte einen in Mosbach geparkten Skoda. Der Pkw stand zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 8.45 Uhr am Donnerstag in der Straße "Am Hardberg", als der Täter den Pkw an der Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte und anschließend die Frontscheibe einschlug. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

