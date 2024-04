Polizeidirektion Lübeck

Kinderwagendiebstahl während einer Hafenrundfahrt - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Dienstagmittag (02.04.) kam es in der Straße "An der Untertrave" beim Kassenhäuschen eines Schiffsbetreibers während einer Hafenrundfahrt zum Diebstahl eines Kinderwagens. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Das spätere Opfer des Diebstahls, eine junge Urlauberin, buchte bei einem Schifffahrtsbetreiber An der Untertrave auf Höhe der Braunstraße eine Hafenrundfahrt. Ihren Kinderwagen musste die Urlauberin hierbei am Kassenhäuschen zurücklassen. Nachdem das Schiff abgelegt hatte, beobachtete eine Zeugin gegen 13:00 Uhr, dass eine ca. 50 Jahre alte Frau den Kinderwagen vom Kassenhäuschen davon schob und damit in einen Bus der Linie 21 stieg. Der Zeugin war zunächst nicht bewusst, dass sie hier einen Diebstahl beobachtet hatte. Entsprechend konnten ihre Beobachtungen erst im Nachgang dem Sachverhalt zugeordnet werden.

Das 1. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund nach Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt oder zum Verbleib des Kinderwagens machen können. Die ca. 50 Jahre alte Tatverdächtige wurde weiter als ca. 160 cm groß, mit schwarzen Haaren und von südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war sie mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet und trug eine blaue Plastiktüte bei sich. Beim Kinderwagen handelte es sich um einen schwarz-grauen "Mytrax" vom Hersteller "Joie". Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-131-6145 oder per E-Mail unter: Luebeck.prev01@polizei.landsh.de entgegengenommen.

