Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Dahme

Verkehrsunfall in Dahme

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (04.04.24) kam es in Dahme zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Am Donnerstag (04.04.2024), gegen 14 Uhr, befuhr eine 25-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Opel in Dahme die Straße Lange Wiese. Im Kurvenbereich geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem Skoda zusammen. Der 57-jährige Fahrer des Skoda konnte nicht mehr ausweichen, so dass beide Fahrzeuge frontal zusammenprallten und sich verkeilten. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und musste in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Für die Bergung musste die Freiwillige Feuerwehr Dahme angefordert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei Grube davon aus, dass der 57-jährige Fahrer nicht angeschnallt war und daher die schweren Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen hervorgerufen wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell