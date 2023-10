PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendlicher beschädigt Streifenwagen +++ Fahrraddieb wird eingeholt +++ Mehrere Tausend Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Jugendlicher beschädigt Streifenwagen, Eltville am Rhein, Mälzereyweg, Sonntag, 22.10.2023, 19:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend hat ein Jugendlicher in Eltville ein Polizeifahrzeug mit Tritten beschädigt. Der Polizei gelang es den Jungen festzunehmen. Gegen 19:00 Uhr hatten Beamte der Polizeistation Eltville ihren Streifenwagen, aufgrund eines aktuellen Einsatzes, am Fahrbahnrand des Mälzereywegs abgestellt. Während sich die Polizisten ihrem Auftrag widmeten, näherte sich eine dreiköpfige Personengruppe dem Streifenwagen und einer der Jugendlichen trat gegen den linken Außenspiegel. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung eines Eltviller Einkaufsmarktes. Dort gelang es einer weiteren Polizeistreife die Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren, darunter auch den 15 Jahre alten Tatverdächtigen, anzutreffen und zu kontrollieren. Die drei wurden zur Dienststelle gebracht und dort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der 15-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

2. Fahrraddieb wird eingeholt,

Walluf, Hintergasse, Sonntag, 22.10.2023, 17:15 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ist ein Fahrraddieb in Walluf nach kurzer Verfolgung gestellt worden. Gegen 17:15 Uhr hatte eine Walluferin während des Besuchs eines Weinguts in der Hintergasse ihr mitgeführtes Zweirad vor diesem abgestellt. Kurz darauf konnte sie beobachten, wie ein unbekannter Mann auf ihr Rad stieg und in Richtung Rheinufer davonfuhr. Die wackere 37-Jährige nahm umgehend die Verfolgung des Diebes auf und konnte diesen am Rheinufer stellen und zur Herausgabe ihres Zweirads bewegen. Der Unbekannte trat anschließend ohne Beute die Flucht in Richtung Eltville an. Der Mann wurde als schwarzhaarig und etwa 175 cm groß beschrieben. Er trug eine schwarz / graue Jacke, eine schwarze Jogginghose und sprach deutsch mit Akzent.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Dieb unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Mehrere Tausend Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet, Taunusstein-Neuhof, Am Haferstück, Dienstag, 17.10.2023, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche verursachte eine bislang unbekannte Person bei einer Unfallflucht einen rund 5.500 Euro teuren Sachschaden. Am Wochenende erschien der Besitzer eines schwarzen Seat Leon beim Polizeiposten in Taunusstein, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Seinen Ausführungen zufolge, hatte er sein Kfz am Dienstag, dem 17.10.2023 in der Zeitspanne von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Straße "Am Haferstück" in Neuhof geparkt. In den drei Stunden stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug mutmaßlich beim Vorbeifahren gegen den Seat und beschädigte ihn rund um die Fahrertür, den Kotflügel und den vorderen linken Reifen. Ohne dem hohen Schaden Beachtung zu schenken war der Verursacher oder die Verursacherin geflüchtet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell