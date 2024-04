Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt in Holstein

Räuberischer Diebstahl mit Messer in einem Discounter

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (03.04.2024) kam es in einem Discounter in Neustadt in Holstein zu einem räuberischen Diebstahl von Zigaretten. Zeugen konnten den Tatverdächtigen zunächst festhalten. Nachdem dieser ein Messer zog, gelang ihm jedoch die Flucht. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr betrat der Tatverdächtige nach bisherigen Erkenntnissen einen Discounter im Rettiner Weg. Dort begab er sich zur Zigarettenausgabe eines geschlossenen Kassenbereichs und versuchte daraus Schachteln zu entnehmen. Dies fiel einem Angestellten des Discounters auf, der den Mann zur Rede stellte. Als dieser daraufhin zu fliehen versuchte, konnten der Angestellte sowie weitere Kunden den Mann zunächst festhalten. Der Tatverdächtige riss sich jedoch los, zog ein Messer und bedrohte die Zeugen damit. Die Zeugen ließen anschließend von ihm ab und alarmierten die Polizei. Ein mutmaßlicher Komplize stand während dieses Geschehens zunächst daneben, rannte dann jedoch mit dem flüchtenden Tatverdächtigen zu einem silbernen Kleinwagen. Mit diesem verließen die Männer den Parkplatz und fuhren in Richtung Rettin davon. Das Stehlgut, Zigarettenschachteln mit einem Gesamtwert von knapp 200EUR, wurde vom Tatverdächtigen zurückgelassen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit Streifenwagen diverser umliegender Polizeireviere, konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizeistelle Neustadt in Holstein hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Vor diesem Hintergrund wird nun nach weiteren Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistelle Neustadt in Holstein unter der Rufnummer 04561 61541 oder per E-Mail unter: neustadt.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell