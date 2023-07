Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugin beobachtet Täter bei Einbruch in Supermarkt

Plettenberg (ots)

Drei unbekannte Täter sind am Freitagmorgen, gegen 00:40 Uhr, in einen Supermarkt in der Derfflingstraße eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten. Anschließend entwendeten sie mehrere Stangen Zigaretten. Bei ihrer Tat wurden die drei durch eine Zeugin beobachtet. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes. Sie konnten durch die Polizei im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Zeugin beschrieb die Täter wie folgt:

1. Person

- männlich - 165-175cm groß - jugendlich - dunkler Kapuzenpullover - schlank

2. Person

- männlich - 165-175cm groß - jugendlich - dunkel grauer Kapuzenpullover - schwarze Handschuhe - schlank - Umhängetasche

3. Person

- männlich - 165-175cm groß - jugendlich - hell-grauer Kapuzenpullover - Handschuhe (Gartenhandschuhe) - schlank - "Cross-body-bag" mit schwarzem Riemen und heller Tasche

Hinweise zur Identität der drei Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell