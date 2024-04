Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Zwei Brände verursachen Gebäude- und Sachschaden

Lübeck (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (04.04.2024) ereigneten sich zwei Brände in Lübeck Kücknitz. Ein Feuer zerstörte dabei einen Gartenschuppen in einem Kleingartenverein, ein weiteres beschädigte einen Papiercontainer. Personen wurden nicht verletzt, in Summe entstand jedoch umfangreicher Gebäude- und Sachschaden. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 04:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über ein Feuer in der Kupferstraße informiert. Erste Einsatzkräfte stellten den Brand eines dort befindlichen Papiercontainers fest. Während der Löscharbeiten wurde ein weiteres Feuer in der unweit gelegenen Eisenstraße gemeldet. Dort brannte ein Gartenschuppen samt Carport in einem Kleingärtnerverein. Der Brand befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Grundstücke konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden.

Nach ersten Erkenntnissen waren in der Gartenparzelle ein Pkw sowie ein Motorrad abgestellt. Das Feuer zerstörte diese Sachwerte und die Laube vollumfänglich. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 10.000 EUR geschätzt.

Die Löscharbeiten an dem Papiercontainer gestalteten sich durchaus unkomplizierter. Der Schaden an diesem beläuft sich auf etwa 1.000 EUR.

Unmittelbar nach den Löscharbeiten begannen erste Maßnahmen der Spurensicherung vor Ort. Der Brandort in der Eisenstraße wurde aus diesem Grund beschlagnahmt. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck führt die Ermittlungen. Eine Brandstiftung als Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

