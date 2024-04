Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Zerstochene Reifen in sieben Fällen - Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

Zwischen dem 03.03.2024 und dem 03.04.2024 wurden in der Schnoorstraße in Bad Schwartau an bislang sieben unterschiedlichen Tagen die Reifen geparkter Fahrzeuge zerstochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Seit Anfang März zerstachen unbekannte Täter die Reifen diverser Fahrzeuge in der Schnoorstraße. In der Regel kam es in den Nachtstunden zur Tatausführung. Der bisherige Sachschaden beläuft sich bislang auf etwa 2000 EUR. Das Polizeirevier Bad Schwartau ermittelt bereits in sieben Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Vor diesem Hintergrund werden nun Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-220750 oder per E-Mail unter: BadSchwartau.PR@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell