Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Parfum gestohlen und abgehauen

Zwei Jugendliche haben am gestrigen Donnerstag einen Einkaufsmarkt in der Künzelsauer Straße "An der Stadtmauer" fluchtartig verlassen, nachdem die Diebstahlswarnanlage des Geschäftes beim Passieren des Kassenbereichs anschlug. Gegen 17.30 Uhr konnte einer der beiden Tatverdächtigen direkt wegrennen, der Andere wurde zunächst von einer Verkäuferin angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Die Verkäuferin stellte sich vor den jungen Mann und wurde von diesem daraufhin zur Seite geschubst. Beide waren mit dunklen Jogginghosen und dunklen T-Shirts bekleidet, hatten schwarze kurze Haare und waren schlank. Sie werden auf 15 bis 16 Jahre alt geschätzt. Mutmaßlich hatten die beiden zuvor Parfum entwendet. Zeugen die den Vorfall beobachten konnten werden darum gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Einfach weggefahren

Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern, suchte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstag in Künzelsau das Weite. Gegen 7 Uhr am Morgen stellte der Geschädigte Autofahrer seinen Toyota Auris vor dem Bauhof im Hallstattweg auf dem dortigen Schotterparkplatz ab. Als er gegen 16.30 Uhr wieder zu seinem Toyota kam stellte er den Schaden an der hinteren linken Tür fest. Vermutlich war der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken mit seinem, mutmaßlich blauen Auto, am Toyota hängengeblieben. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell